Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi ne iş yapar, Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi Tanımı;

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Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi Maaşları

Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7125.08

Meslek Adı :

Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otobüslere montajı yapılacak camları hazırlama, gerekli montaj işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otobüs Cam Hazırlama ve Montaj İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otobüsün ön, arka ve diğer camları araca göre markalamak,

b) Yapılan markalamaya göre camları kesmek,

c) Kesilen camları zımparalamak,

d) Camları, kenar lastikleri ve fitilleri ile birlikte araca montajını yapmak,

e) Montajı yapılan camların son kontrollerini yapmak,

f) Çalışma araç, gereç ve tezgahının gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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