Otobüs durağındaki kadına cinsel ilişkiye girme teklifi yaptı! Yaptığı sözlü tacizi "Nişanlım ile tartıştım. Kendi kendime küfür ediyordum" sözüyle savundu!

Melikgazi ilçesinde 6 Nisan günü otobüs durağında bekleyen N.B. isimli kadın, daha önce de sürekli kendisini taciz eden A.Y. ile tekrar karşılaştı.

A.Y., iddiaya göre N.B.’ye cinsel ilişki teklifinde bulundu.

CİNSEL TACİZ DAVASI AÇILDI

N.B.’nin şikayetçi olması üzerine A.Y. hakkında ‘Cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açıldı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında N.B. ile sanık A.Y. salonda yerlerini aldı.

"KENDİ KENDİME KÜFÜR EDİYORDUM"

Sanık A.Y., “Otobüsten indim. Nişanlım ile tartıştım. Kendi kendime küfür ediyordum. Mağdur ile yan yana geldik. Beni yanlış anladı. Suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek kendisini savundu.

Şikayetçi olduğunu belirten N.B. ise, “İşe gidiyordum. Bana dönerek ahlaksız sözü söyledi. Şikayetçiyim” dedi.

İNDİRİMSİZ HAPİS CEZASI

Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık A.Y.’yi, ‘Cinsel taciz’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasına hiçbir indirim maddesi uygulamadı.