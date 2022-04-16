Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı ne iş yapar, Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Tanımı;

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Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşları

Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4221.03

Meslek Adı :

Otobüs İşletmeciliği

Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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