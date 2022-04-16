Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Tanımı;
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Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşları
Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4221.03
Meslek Adı :
Otobüs İşletmeciliği
Meslek Elemanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Müşteri Danışma Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
- Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşlarına ek olarak sizlerde Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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