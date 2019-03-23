Otobüs otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Talat Çakal (47) yönetimindeki 05 AAN 453 plakalı otomobile, aynı istikamete giden 60 HY 771 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem Ateş (43) yaralandı. yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA