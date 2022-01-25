Kış etkisini İstanbul'a acımasızca gösterdi. Yoğun kar yağışları olumsuz durumlara yol açtı. Bununla birlikte İstanbul Valiliği peş peşe duyuru yaparak vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, otobüs seferlerindeki son durum ne? İşte, Otobüs seferleri iptal mi 2022? İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi? Ne zaman başlayacak, başladı mı, son durum 2022? sorularının yanıtları...

OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ 2022? İSTANBUL İETT OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ? NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLADI MI, SON DURUM 2022?

Vali Yerlikaya, İstanbullu vatandaşlara yaptığı açıklamada, "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat 08.00'e kadar durdurulmuştur.

Kocaeli'deki araçların yoğun kar yağışı sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar İstanbul istikametine gidemeyecek.

Tekirdağ'dan, İstanbul'a gidecek araçların 2'nci bir duyuruya kadar il sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyeck. Kırklareli ve Edirne'den de İstanbul yönlü ulaşıma izin verilmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Buna göre; Otobüs seferleri yarın saatler 08.00'ı gösterdiğinde yeniden seferlerine devam edecek.

ALINAN KARARLAR

İstanbul Valiliği'nce alınan kararlar;

"Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

- Kamu kurum ve kuruşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılmalarına,

- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verildi." ifadeleri ile kamuoyuna duyuruldu.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2022?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre üniversiteler 31 Ocak 2022 tarihine kadar tatil edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.