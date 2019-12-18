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  3. Otobüs şoförlüğüne kadın eli değiyor

Otobüs şoförlüğüne kadın eli değiyor

İETT Genel Müdürlüğü'nün bünyesine katmış olduğu 10 kadın otobüs şoförün eğitimlerine devam ediliyor. Uygulamalı sürüşü eğitimlerinin ardından kadın şoförler görevlerine başlayacak.
18 Aralık 2019 Çarşamba 12:30

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