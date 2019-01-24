Otobüs şoförü bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yolcu otobüsü şoförü, aracında bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark AŞ'de görevli otobüs şoförü Celil Tuna, kullandığı otobüste bulduğu para dolu cüzdanı kuruma vererek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Hat 250 numaralı otobüsle Sabiha Gökçen-İzmit seferini yapan Tuna, bir yolcunun otobüste düşürdüğü ve içinde 3 bin 220 lira, kredi kartı ve kimliği bulunan cüzdanı amirine teslim etti.

Tam o esnada 153 numaralı çağrı merkezi tarafından, bir yolcunun UlaşımPark yolcu ilişkileri birimine geldiği aktarıldı.

Arayanın cüzdanını kaybeden yolcu olduğu tespit edildi.

- "Biz büyüklerimizden haram lokma yememeyi öğrendik"

Yolcu ilişkileri personeli, yolcuya cüzdanının güvende olduğunu ve teslim alabilmesi için Plaj Yolu Garajına gelmesi gerektiğini iletti.

Cüzdanının bulunmasından duyduğu mutluluğu ifade eden yolcu, UlaşımPark'a ve şoföre teşekkür etti.

Tuna da, Sabiha Gökçen-İzmit seferini yapmak için hareket ettiğini ve Kırkdörtevler mevkisinde aracından inen yolcunun cüzdanını düşürdüğünü fark ettiğini kaydetti.

Yol tarifi için yanına gelen bir başka yolcudan unutulan cüzdanı kendisine vermesini istediğini belirten Tuna, "Biz büyüklerimizden haram lokma yememeyi öğrendik. Hem insanlık gereği hem de görevim icabı cüzdanı sahibine teslim ettim. Tüm şoför arkadaşlarım ve ben, bunun bilinciyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız UlaşımPark ve şoförlerine gönül rahatlığıyla güvenebilir." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA