Otobüs şoförü, iki aracın arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan kazada, İETT şoförü İ.T., iki otobüsün arasında kalarak hayatını kaybetti.

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Otobüs şoförü, iki aracın arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda İETT şoförü İ.T., sürücüsü olduğu otobüsü belediyeye ait durakta radyatörüne su koymak için park etti. Aracın arkasına geçip suyu koyarken, arkasında yer alan bir başka İETT otobüsü, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde öne doğru hareket etti ve İ.T.'yi iki araç arasında sıkıştırdı.

Otobüs şoförü, iki aracın arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası iki aracın arasında kalarak ağır yaralanan İ.T., diğer sürücüler tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförü İ.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken diğer otobüsün şoförü İ.T. ise gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

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