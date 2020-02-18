Otobüs şoförüne darp

Niğde'de Özel Halk otobüsü şoförü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Özel Halk otobüsü Bor Caddesi üzerinde trafik sıkışıklığı nedeniyle bir otomobil sürücüsü ile trafikte yol verme tartışması yaşadı. Otobüs Oskar durağına geldiğinde iddiaya göre, otomobilde bulunan sürücü A.E. otomobilinden inerek Halk otobüsünün içerisine girdi. Otobüs şöförü M.E. ile çıkan yumruklu kavgayı yolcular zor ayırdı. Otobüs içerisindeki kavga dışarıda da devam ederken kavgayı trafik polisleri ayırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası polis otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, özel halk otobüsü şoförü olay yerine gelen ambulansla ilk tedavisi yapıldı. Her iki sürücü de birbirinden şikayetçi olurken, polis kavga ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA