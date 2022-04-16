Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi görev tanımı nedir, Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi ne iş yapar, Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi Tanımı;

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Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi Maaşları

Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5112.04

Meslek Adı :

Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma Hizmetlerindeki Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otobüs ve troleybüsün temizlik ve bakımını yapan, yolcuların rahat ve güvenlik içinde yolculuk etmelerini sağlayan, bilet kesen ve ücret alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otobüs ve Troleybüs Biletçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otobüs ve troleybüs sefere çıkmadan önce yanına yeteri miktarda bilet ve bozuk para almak,

b) Yolcuların araca binmelerini beklemek ve yeterli yolcu sayısının tamamlanması sonunda şoföre hareket etmesini söylemek,

c) Yolculardan seyahatleri ile ilgili para almak, bilet kesmek ve biletleri kontrol etmek,

d) Yolcuların araçtaki hareketlerini kontrol etmek, güvenlik ve rahatlarıyla ilgili tedbirleri almak,

e) Yolcu iniş ve binişlerinde şoföre dur işareti vermek,

f) Aracın yaklaştığı durakları yolculara duyurmak,

g) Seyahat programını uygulamak üzere şoför ile işbirliği yapmak,

h) Seyahatlerde verilen biletler, toplanan paralar ve görevde geçen saatler hakkında basit raporlar tutmak,

i) Sefer sonunda hasılatı hesap etmek ve ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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