Otobüs yolculuğunda PCR testi zorunlu mu 2022? PCR testi otobüs, uçak yolculuğunda zorunlu mu? soruları vatandaşın yeniden gündemine geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte PCR kısıtlamaları gevşetildi. Peki, yeni kurallar ne oldu? Eski kurallar geçerli mi? İşte, Otobüs yolculuğunda PCR testi zorunlu mu 2022? PCR testi otobüs, uçak yolculuğunda zorunlu mu? sorularının yanıtları...

OTOBÜS YOLCULUĞUNDA PCR TESTİ ZORUNLU MU 2022? PCR TESTİ OTOBÜS, UÇAK YOLCULUĞUNDA ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarama amaçlı ve temaslı kişiler için PCR testi uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

" Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim."

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 81 İle PCR testi zorunluluğu genelgesi gönderildi!

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ve üniversiteler için PCR testlerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, " Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek” dedi.

PCR TEST ÜCRETİ NE KADAR?

Özel hastanelerde yapılan PCR test ücreti Sağlık Bakanlığı tarafından 250 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın üzerinde bir ücret öderseniz durumu Sağlık Bakanlığına bildirmeniz gerekmektedir.