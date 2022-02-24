Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı Maaşları

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9650_TL'dir. En düşük Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı maaşı 8350_TL, En yüksek ise 10950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.11

Meslek Adı :

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otobüs, kamyon vb. motorlu araçların tamir ve bakımlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş emrindeki yazılı arızalar tespit etmek,

b) Yedek parça tespiti yapmak,

c) Onarım ve tamirat yapmak,

d) Gerekirse test sürüşü yapmak,

e) Yapılan onarım çalışmalarında ,onarılmayacak olanların durumlarını belirlemek,

f) Parça değişiklikleri yapılması gerektiğinde arızalı parçaları değiştirmek, arızayı gidermek,

g) Montajı demontaj ve onarımlarla aracı çalışır duruma getirmek,

h) Deneme ve kontrolünü yapmak,

i) Çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına göre motor ayarı, yakıt donanımı, çeşitli aktarma organları, değişik dişli kutuları, tekerlek veya tırtıllar, çeşitli mekanik, hidrolik ve pnomatik sistemler vb.nin bakım ve ayarlarını yapmak,

j) Bu çalışmalarda gerekli sökme, takma , parça değiştirme işlerini yapmak,

k) Yapılan işlerle ilgili kayıt ve raporları tutmak, bakım kartlarını işlemek, üstlerine yazılı ve sözlü bilgi vermek,

l) Ekip halinde çalışıldığında, ekibin fonksiyonel çalışmasından sorumlu olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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