Otobüsle uyuşturucu sevkiyatını hassas burun Honaz bozdu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik dedektör köpeği Honaz eşliğinde yapılan aramalarda...

İhlas Haber Ajansı
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Otobüsle uyuşturucu sevkiyatını hassas burun Honaz bozdu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik dedektör köpeği Honaz eşliğinde yapılan aramalarda çuval içerisindeki kuruyemişlerin arasına gizlenmiş 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen narkotik ekipleri edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı değerlendirerek otobüsü takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Kuştur Uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik dedektör köpeği Honaz eşliğinde yapılan aramalarda bagaj kısmında çuval içerisindeki kuruyemişlerin içerisine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Bagaj sahibi R.E. isimli şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otobüsle uyuşturucu sevkiyatını hassas burun Honaz bozdu

Otobüsle uyuşturucu sevkiyatını hassas burun Honaz bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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