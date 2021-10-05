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  3. Otobüslerde yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 12 saat şartının kaldırıldığını açıkladı

Otobüslerde yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 12 saat şartının kaldırıldığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı yeni karara göre vatandaşlar otobüs biletlerini yolculuk başlayana kadar değiştirebilecek. Vatandaşların açık biletlerinin süresi ise 6 ay olacak.

Otobüslerde yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 12 saat şartının kaldırıldığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada koronavirüsün yayılmasının önlenmesi hedefiyle Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gerekse diğer bakanlıklar tarafından koruyucu önlemlerin alınması gerekliliğinin oluştuğu belirtildi. 

Otobüslerde yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 12 saat şartının kaldırıldığını açıkladı

ESKİ DÜZENLEME

Eski düzenlemede Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar gerçekleştirilecek müracaatlarda, bilet fiyatının tamamı iade edilirken, otobüsün hareket saatinden 12 saat öncesine kadar gerçekleşen müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunluydu.

Otobüslerde yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 12 saat şartının kaldırıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 6 Eylül dahil olmak üzere aşı süreci tamamlanmayan ya da hastalığı geçirmemiş kişilerin; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatleri için 48 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı.

Otobüslerde yeni dönem! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 12 saat şartının kaldırıldığını açıkladı

Fakat daha öncesinde yolcu bileti satın almış kişilerin, yolculuk başlamadan önce genelgede belirtilen kriterleri asgari ölçüde sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu sebeple yolcu bileti için verdikleri ücretin iadesi alamadıkları ya da açık bilete çeviremedikleri belirtildi. 

YENİ DÜZENLEME

Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtildi. Düzenlemeye göre, önceden otobüsle seyahat etmek amacıyla yolcu bileti alan, fakat sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı belirlenen yolcular için, sefer başlayana dek talep etmesi halinde, daha önce düzenlenmiş olan yolcu biletinin yerine ikinci bir talimata değin 6 ay geçerli olacak şekilde bilet düzenlenebiliyor. 

 

 

 

 

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