Otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi

ISPARTA'da şehir içi toplu taşıma yapan özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför Salih Çevik tarafından aile sağlığı merkezine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahelenin ardından sevk edildiği hastanede tedaviye alınan erkek yolcunun, sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsünde 17 Temmuz günü seyahat eden erkek yolculardan biri aniden fenalaştı. Durumu fark eden şoför Salih Çevik, otobüsü durdurarak, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından da otobüsü yakındaki Halıkent Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. Diğer yolcular fenalaşan yolcuya yardımcı olmaya çalışırken, durum telefonla sağlık ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede aile sağlığı merkezine ulaşan otobüsteki yolcu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen, adı açıklanmayan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şoför Salih Çevik, "İşimiz oldukça zor. Yolcularımıza güvenli ulaşımı sağlamak birinci vazifemiz. Hanife Sultan Hattı'nda çalışıyordum. Bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini hissettim. Hemen hastaneye götürmek aklıma geldi. Yolcumuza ne olduğunu sordum, rahatsızlandığını söyledi ve kalp krizi riskini göz önünde bulundurarak, hemen hastaneye yetiştirdim. Daha önce de başıma böyle bir durum geldi ama önceki yıllarda müdahale etmeden ambulansa haber verip, gelmesini bekliyorduk. Yolcumuzu durumu acil olduğu için hastaneye yetiştirdim" dedi.

O ANLAR KAMERA TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Yolcunun hastaneye yetiştirilme çabaları ve otobüsteki yolcuların hastaya müdahale etme anları araçtaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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DHA