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Hem suçlu, hem güçlü! Maske takmayan vatandaş kendisini uyaran yolcuyu vurdu

Konya'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Otobüse bindiği sırada maske takmayan bir şahıs, kendisini uyaran diğer yolcuyu tabancayla vurdu.

Hem suçlu, hem güçlü! Maske takmayan vatandaş kendisini uyaran yolcuyu vurdu

Konya'da meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültürpark-Kaşınhanı seferini yapacak olan yolcu otobüsüne bir vatandaş maskesiz bindi.

İsminin Adem S. olduğu öğrenilen şahıs otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirine uymayan Adem S. hem otobüs şoförü ile hem de Recep Ceylan isimli yolcu ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından otobüsten inen Adem S, evinden aldığı ruhsatsız tabancasıyla bir ticari taksiye binerek, otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde beklemeye başladı.

TABANCAYLA BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Bir süre sonra durağa gelen otobüse binen Adem S, tartıştığı yolcu Ceylan'ı bacağından tabancayla vurup kaçtı.

Yaralanan Ceylan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, Adem S'yi Ahırlı ilçesinin Akkise Mahallesi'nde yakaladı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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