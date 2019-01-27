Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye götürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Engin Bekçi, sefer yaptığı sırada otobüste rahatsızlanan 12 yaşındaki kızı hastaneye götürdü.

Derince Harmantarla-Umuttepe seferini yapan otobüste Rümeysa A'nın baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular, durumu şoför Bekçi'ye bildirdi.

Bunun üzerine Bekçi, rotasını Kocaeli Devlet Hastanesi'ne çevirdi. Güzergahtaki 5 durağı transit geçen otobüs şoförü, Rümeysa A'yı Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisi önüne kadar götürdü.

Tedavisi için kızı hastane yetkililerine teslim eden Bekçi, daha sonra seferine devam etti.

Engin Bekçi, yaptığı açıklamada, bir yolcunun kızın rahatsızlandığını söylediğini, bunun üzerine olayı anlamak için otobüsün arka tarafına geçtiğini kaydetti.

Baygın kızı görünce hiç beklemeden otobüsü hastaneye sürdüğünü ifade eden Bekçi, "Yolcumu Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisine bıraktım. İnsanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Kendisine buradan da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tüm şoför arkadaşları da bu şekilde olaylarla karşılaştıklarında daha hassas olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Rümeysa A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, olay anı otobüsteki kameraya yansıdı.

Kaynak: AA