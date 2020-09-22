Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Malatya’da yoğun mesai sonrasında evine dönen bir sağlık çalışanı otobüste yorgunluktan uyuya kaldı. Bir yolcu ise sağlık çalışanının bu görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken video ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.