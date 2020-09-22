Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Malatya’da yoğun mesai sonrasında evine dönen bir sağlık çalışanı otobüste yorgunluktan uyuya kaldı. Bir yolcu ise sağlık çalışanının bu görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken video ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Malatya'da artan koronavirüs vakaları neticesinde yoğun mesaide çalışan bir sağlık çalışanının otobüste uyuma görüntüsü sosyal medyada çokça izlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.
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22 Eylül 2020 Salı 17:39
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