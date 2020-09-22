  1. WEB TV
  2. SAĞLIK
  3. Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Malatya’da yoğun mesai sonrasında evine dönen bir sağlık çalışanı otobüste yorgunluktan uyuya kaldı. Bir yolcu ise sağlık çalışanının bu görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken video ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Malatya'da artan koronavirüs vakaları neticesinde yoğun mesaide çalışan bir sağlık çalışanının otobüste uyuma görüntüsü sosyal medyada çokça izlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.

Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndüBatman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

Sahte cankurtaranların tepki çeken şakası! Herkes sahile kaçtıSahte cankurtaranların tepki çeken şakası! Herkes sahile kaçtı

Cübbeli Ahmet Hoca derneklerin silahlandığı iddiaları için ifadeye çağrıldı!Cübbeli Ahmet Hoca derneklerin silahlandığı iddiaları için ifadeye çağrıldı!

Kayseri'de akıl almaz kaza! Yangın tüpünü alan kaza yerine koştuKayseri'de akıl almaz kaza! Yangın tüpünü alan kaza yerine koştu

 

22 Eylül 2020 Salı 17:39
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü
Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü
72 yaşındaki kadından maske takmayanları ağlayarak uyardı: 'Bizim canımız yok mu?'
72 yaşındaki kadından maske takmayanları ağlayarak uyardı: 'Bizim canımız yok mu?'
Bursa'daki sosyal mesafesiz halay görenleri hayrete düşürdü!
Bursa'daki sosyal mesafesiz halay görenleri hayrete düşürdü!
Görevli öğretmende koronavirüs çıktı! 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinada
Görevli öğretmende koronavirüs çıktı! 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinada
Evden kaçıp dükkanını açan Covidli hastadan polise sert çıkış: 'Adam mı öldürdüm'
Evden kaçıp dükkanını açan Covidli hastadan polise sert çıkış: 'Adam mı öldürdüm'
Koronavirüs psikolojisini bozdu! Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine kattı
Koronavirüs psikolojisini bozdu! Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine kattı
Testlerinin pozitif olduğunu öğrenen baba ve kızın hastaneden kaçma anları!
Testlerinin pozitif olduğunu öğrenen baba ve kızın hastaneden kaçma anları!
Hırsızlık suçundan yakalanan kişi 6 polisin sağlığını çaldı!
Hırsızlık suçundan yakalanan kişi 6 polisin sağlığını çaldı!
Mezar taşında koronavirüse karşı dikkat çeken uyarı: ''Bize iş çıkartmayın''
Mezar taşında koronavirüse karşı dikkat çeken uyarı: ''Bize iş çıkartmayın''