Otobüsün altında kalan kadın gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü!

Taşpazar Mahallesi 808 Sokak üzerinde meydana gelen korkunç olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümmügülsüm Baylan duran özel halk otobüsünün önünden geçmek istedi. Bir anda hareket eden otobüs Baylan'ı altına aldı. Yaşlı kadını fark etmeyen şoför kaza basınca otobüsün sağ ön tekerleri kadının üzerinden geçti.67 yaşındaki kadının önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

''HASTANEYE GÖTÜRMEYİN''

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmak istedi. İlk müdahale esnasında yaşlı kadın hastaneye gitmek istemediğini söylerken, sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye gitmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürme isteğine, "Yok yavrum ben gidemem, eve gideceğim. Gideceğim ben yavrum, ekmek param yok yardım edin” diye cevap verdi. Sağlık ekiplerinin bırakmadığı yaşlı kadın ekiplerce hastaneye götürülmek üzere sedyeye alınırken, sedye üzerinde kucağındaki peynirle, “Yavrum götürmeyin beni hastaneye” dedi.

Sağlık görevlisi ise "Teyzem götürmek zorundayım" diyerek yaşlı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

GİTMEK İSTEMEDİĞİ HASTANEYE İÇ KANAMA SONUCU ÖLDÜ

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın ilk tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alınırken, yaşlı kadının iç kanaması yolduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın iç kanaması nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alınırken ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.