Otobüsün camını kırıp şoför ve oğluna dehşeti yaşattılar!

Kağıthane'de Eyüp Durgun isimli bir otobüs şoförü ve oğlu, duraktan yolcu aldıkları sırada sözlü olarak tartıştıkları kişiler tarafından saldırıya uğradı. Otobüsün kapalı olan camını kırıp içeriye giren birkaç kişi şoför ve oğlunu otobüsten dışarı çıkartarak dövmeye devam etti. o anlar kameralara böyle kaydedildi.