  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Otobüsün camını kırıp şoför ve oğluna dehşeti yaşattılar!

Otobüsün camını kırıp şoför ve oğluna dehşeti yaşattılar!

Kağıthane'de Eyüp Durgun isimli bir otobüs şoförü ve oğlu, duraktan yolcu aldıkları sırada sözlü olarak tartıştıkları kişiler tarafından saldırıya uğradı. Otobüsün kapalı olan camını kırıp içeriye giren birkaç kişi şoför ve oğlunu otobüsten dışarı çıkartarak dövmeye devam etti. o anlar kameralara böyle kaydedildi.

Çukur 4. sezon 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sultan, Efsun gerçeğini öğreniyor!Çukur 4. sezon 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sultan, Efsun gerçeğini öğreniyor!

Digital karne nasıl alınır? Digital karneye nereden ve nasıl bakılır? Digital karneye nasıl girilir?Digital karne nasıl alınır? Digital karneye nereden ve nasıl bakılır? Digital karneye nasıl girilir?

O Ses Türkiye Rap ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!O Ses Türkiye Rap ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

22 Ocak Hava Durumu 2021 | Ege'de sağanak devam ediyor!22 Ocak Hava Durumu 2021 | Ege'de sağanak devam ediyor!

 

22 Ocak 2021 Cuma 09:53
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Otobüsün camını kırıp şoför ve oğluna dehşeti yaşattılar!
Otobüsün camını kırıp şoför ve oğluna dehşeti yaşattılar!
22 Ocak Hava Durumu 2021 | Ege'de sağanak devam ediyor!
22 Ocak Hava Durumu 2021 | Ege'de sağanak devam ediyor!
Döner paketleyen kişilerin TikTok videosu eleştiri yağmuruna tutuldu!
Döner paketleyen kişilerin TikTok videosu eleştiri yağmuruna tutuldu!
Türkiye'de böylesi görülmedi! Otomobil farından kuzu çıktı
Türkiye'de böylesi görülmedi! Otomobil farından kuzu çıktı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta korkutan patlama!
Irak’ın başkenti Bağdat’ta korkutan patlama!
Buzlu yolda düşen babanın çocuğunu koruduğu anlar sosyal medyada çok izlendi!
Buzlu yolda düşen babanın çocuğunu koruduğu anlar sosyal medyada çok izlendi!
Erkek arkadaşının öldüğünü öğrendi! Kalbine sıkıp intihar etti
Erkek arkadaşının öldüğünü öğrendi! Kalbine sıkıp intihar etti
Pendik’te erkek cesedi paniği!
Pendik’te erkek cesedi paniği!
Migros'ta işçi eylemi! Kötü çalışma şartları kabul edilmeyince ücretsiz izne çıkarıldılar
Migros'ta işçi eylemi! Kötü çalışma şartları kabul edilmeyince ücretsiz izne çıkarıldılar
Kafasına buz sarkığı düşen adam ölümden döndü!
Kafasına buz sarkığı düşen adam ölümden döndü!