Otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan tur otobüsünün altında kalıp bariyerlere sıkışan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale Ören Yeri'nin alt kısmında bulunan Pamukkale Mahallesi Oğuz kağan Caddesi üzerinde yaşandı. Pamukkale'ye turist getiren M.İ. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı otobüs, geri geri gelirken arkasındaki Ender Vural'a (42), ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Otobüs ile demir bariyerlerin arasında kalan Vural, demir bariyerlerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Varol'u yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, Vural'ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Vural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vural'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü M.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Vural'ın tatil için Uşak'tan Denizli'ye geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.İ.'nin ise ilk ifadesinde otobüsün freninin boşalması nedeniyle hakimiyetini kaybettiğini söylediği bildirildi.

Kaynak: İHA