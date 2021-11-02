Otodidakt ne demek, TDK'ya göre Otodidakt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otodidakt ne demek? Otodidakt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otodidakt kelimesi. Peki otodidakt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otodidakt nedir, otodidakt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTODİDAKT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otodidakt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otodidakt kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otodidakt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz öğrenimli

