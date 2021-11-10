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Otodrag ne demek, TDK'ya göre Otodrag kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Otodrag kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Otodrag ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Otodrag nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Otodrag kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Otodrag ne demek, TDK'ya göre Otodrag kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otodrag ne demek? Otodrag TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otodrag kelimesi. Peki otodrag ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otodrag nedir, otodrag kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OTODRAG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otodrag kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Otodrag kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre otodrag kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalkış yarışı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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