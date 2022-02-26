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Otoerotizm ne demek, TDK'ya göre Otoerotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Otoerotizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Otoerotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Otoerotizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Otoerotizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Otoerotizm ne demek, TDK'ya göre Otoerotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otoerotizm ne demek? Otoerotizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otoerotizm kelimesi. Peki otoerotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otoerotizm nedir, otoerotizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OTOEROTİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otoerotizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Otoerotizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otoerotizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişinin kendi vücudu üzerinde cinsel etkinliklerde bulunma sapıncı

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