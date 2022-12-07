Otogaz dolumu yapılan otomobil, kontağa basınca bomba gibi patladı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundan aracına otogaz aldıktan sonra kontağı çalıştırdığında patlama meydana geldi.

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Otogaz dolumu yapılan otomobil, kontağa basınca bomba gibi patladı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundan aracına otogaz aldıktan sonra kontağı çalıştırdığında patlama meydana geldi. Patlama sonucu otomobil şoförü yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YANGINI İSTASYON ÇALIŞANLARI SÖNDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Ertuğrul Yılmaz, 38 ED 533 plakalı otomobil ile gaz almak için istasyona geldi. Gaz aldıktan sonra aracına binen Ertuğrul Yılmaz, kontağa basınca patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobilde yangın çıkarken, istasyon çalışanları yangını söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 1. derece yanık oluşan Ertuğrul Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği istasyonda ve otomobilde inceleme yaptı. (İHA)

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