Otoimmün hastalık nedir? Otoimmün hastalığı neden olur? Belirtileri neler? Soruları internet kullanıcıları tarafından araştırma konusu oldu. Bizde sizler için Otoimmün rahatsızlığına merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

OTOİMMÜN HASTALIK NEDİR?

Vücudun bağışıklık sistemi, kişiyi hastalık ve enfeksiyonlardan korur. Öte yandan otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudunun sağlıklı hücrelere saldırarak hastalığa yol açar. ‌Otoimmün hastalıklar vücudun birçok doku ve organını etkileyebilir.

‌OTOİMMÜN HASTALIK NEDEN OLUR?

‌Otoimmün hastalıkların nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat genetik ve çevresel faktörlerin ortak bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda daha sık görülür. ‌Multipl skleroz ve ‌lupus gibi bazı ‌otoimmün hastalıklar ailesel geçiş gösterir. Her aile üyesi mutlaka aynı hastalığa sahip değildir, ancak diğer ‌otoimmün hastalıklara yatkınlık söz konusudur.

‌Otoimmün hastalıkların görülme sıklığının her geçen gün artması nedeniyle, araştırmacılar enfeksiyonlar, kimyasal maddeler veya ‌solventlere maruz kalma gibi çevresel faktörlerin de etken olabileceğinden şüphelenmekteler. Yüksek yağ ve şeker oranına sahip ya da işlenmiş yiyeceklerle beslenmek bağışıklık tepkisine yol açarak iltihaplanmaya neden olabilir ve bazı ‌otoimmün hastalıkları tetikleyebilir. Hijyen hipotezi adı verilen bir başka teoriye göre aşılar ve antiseptikler nedeniyle, günümüzde çocuklar geçmişte olduğu kadar mikroplara maruz kalmaz. Bu da bağışıklık sisteminin zararsız maddelere aşırı tepki vermesiyle sonuçlanır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

‌80'den fazla ‌otoimmün hastalık türü vardır ve bazıları oldukça benzer belirtilerle seyreder. Bu kapsamda hastalığının türü bulunup teşhis edilebilmesi konusunda birtakım zorluklar çıkarır ortaya.

Pek çok ‌otoimmün hastalığın erken belirtileri benzerdir ve aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Yorgunluk

Kas ağrısı

Düşük vücut ısısı

Dikkat dağınıklığı

Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Saç dökülmesi

Cilt döküntüleri

Eklemler ve diğer dokularda şişme

Ayrıca hastalıkların da kendine özgü belirtileri olabilir. Örneğin Tip 1 diyabet aşırı susuzluk, kilo kaybı ve idrara çıkmaya, ‌inflamatuar bağırsak hastalığı karın ağrısı, şişkinlik ve ishale yol açar.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uygulanan tedaviler ‌otoimmün hastalıkları tedavi edemez, yani belirli bir tedavisi yoktur. Ancak aşırı aktif bağışıklık tepkisini kontrol edebilir ve iltihapları azaltabilir. Ağrı, şişme, yorgunluk ve deri döküntüleri gibi belirtileri hafifletmek için uygulanan tedaviler de mevcuttur. Hastalığı tedavi edebilmenin en etkili yollarından biri ise özel bir diyet ve düzenli egzersizdir.

Kaynak: Doç. Dr.İhsan Üstün