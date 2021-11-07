Otokton ne demek, TDK'ya göre Otokton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otokton ne demek? Otokton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otokton kelimesi. Peki otokton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otokton nedir, otokton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOKTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otokton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otokton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otokton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yerli



OTOKTON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bugüne kadar semtin otokton ahalisi ile kooperatifin üyeleri ayırt edilemiyor.

