Otomasyon ne demek, TDK'ya göre Otomasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otomasyon ne demek? Otomasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otomasyon kelimesi. Peki otomasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otomasyon nedir, otomasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOMASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otomasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otomasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otomasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özişler

