Otomasyon Sistemleri Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otomasyon Sistemleri Programcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otomasyon Sistemleri Programcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otomasyon Sistemleri Programcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otomasyon Sistemleri Programcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otomasyon Sistemleri Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomasyon Sistemleri Programcısı Maaşları

Otomasyon Sistemleri Programcısı maaşı ortalama olarak aylık 8850_TL'dir. En düşük Otomasyon Sistemleri Programcısı maaşı 7550_TL, En yüksek ise 10150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomasyon Sistemleri Programcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.21

Meslek Adı :

Otomasyon Sistemleri Programcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş organizasyonu yapan ve uygulayan, mikro seviyede proje hazırlayan, sinyal listesini oluşturan, algoritma hazırlayan, bilgisayar ile programlama yapan, PLC programı yapan, operatör panelini programlayan, analog ve dijital sinyal listesini oluşturan, proje testini yapan, proje tesisini kontrol eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomasyon Sistemleri Programcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Mikro seviyede proje hazırlamak

e) PLC projelerini (algoritma) tasarlamak, çizmek, onaya sunmak

f) Sıcak test yapmak, projeyi devreye almak, projeyi optimize etmek

g) Sinyal listesini oluşturmak

h) Algoritmaya göre elemanları tanımlamak, kodlamak, sinyalleri belirlemek, sembolik listeyi oluşturmak, yedek giriş-çıkışları belirlemek

i) Algoritma hazırlamak

j) Temel programlama dilini kullanmak, verilen eleman listesini prosese göre kontrol etmek, akış diyagramını kağıt üzerinde tasarlamak, ladder (merdiven) diyagramda programı oluşturmak, algoritmayı (programı) PLC?ye yüklemek, test etmek

k) Temel seviyede PLC programı yapmak

l) Temel akış diyagramını hazırlamak, Ladder ( merdiven ) diyagramını hazırlamak, Zamanlayıcı fonksiyonlarını kullanmak,

m) Sayıcı fonksiyonlarını kullanmak, Set-reset fonksiyonlarını kullanmak, PLC programını kullanmak, Programlama cihazı ile PLC'ye program yüklemek

n) Analog/dijital sinyal testlerini yapmak

o) Analog ve dijital bağlantıları kontrol etmek, PLC modüllerinin konfigürasyona uygunluğunu kontrol etmek, Analog sinyallerin uygunluğunu kontrol etmek

p) Mikro seviyede proje tesisini kontrol etmek

q) Temel kumanda devrelerinin işlevlerini kontrol etmek, kablo montajının projeye uygun olup olmadığını kontrol etmek, PLC donanımı montajının projeye uygunluğunu kontrol etmek, soğuk (enerjisiz) testlerini yapmak, mikro seviyede operatör panelini programlamak, Panel ile PLC arasındaki donanımsal bağlantıyı sağlamak (haberleştirmek), Operatör paneli paket programını kullanmak, operatör panelinin ekranını tasarlamak, tasarladığı programı panele yüklemek, paneldeki simgelere fonksiyon atamak, operatör paneli fonksiyonlarını test etmek

r) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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