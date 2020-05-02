  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Otomatik cenaze yıkama makinesiyle artık cenazeler el değmeden yıkanacak!

Otomatik cenaze yıkama makinesiyle artık cenazeler el değmeden yıkanacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı akademisyenlerin de onayı alınarak Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemini hayata geçirdi.

Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunda korkutan yangın!Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunda korkutan yangın!

Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!

Trafikte kadınlarla tartışan adam, arabasından sopayı çıkartıp kadınları dövdü!Trafikte kadınlarla tartışan adam, arabasından sopayı çıkartıp kadınları dövdü!

Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasına açıklama getirdi!Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasına açıklama getirdi!

 

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:55

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Toplu olarak cenaze namazı kılmışlardı! O köyde koronavirüslü sayısı 60'a yükseldi
Toplu olarak cenaze namazı kılmışlardı! O köyde koronavirüslü sayısı 60'a yükseldi
Otomatik cenaze yıkama makinesiyle artık cenazeler el değmeden yıkanacak!
Otomatik cenaze yıkama makinesiyle artık cenazeler el değmeden yıkanacak!
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi
Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunda korkutan yangın!
Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunda korkutan yangın!
Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!
Çay üreticileri, 6 bin 900 TL maaşla işçi aramaya devam ediyor!
Baraj duvarları çöken Özbekistan'ın Sirderya vilayetini sel aldı!
Baraj duvarları çöken Özbekistan'ın Sirderya vilayetini sel aldı!
Trafikte kadınlarla tartışan adam, arabasından sopayı çıkartıp kadınları dövdü!
Trafikte kadınlarla tartışan adam, arabasından sopayı çıkartıp kadınları dövdü!
Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasına açıklama getirdi!
Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasına açıklama getirdi!
Süleyman Soylu'dan koronavirüsle ilgili kritik açıklama: ''Genel yayılımı bitti''
Süleyman Soylu'dan koronavirüsle ilgili kritik açıklama: ''Genel yayılımı bitti''
AVM'ler haftaya test açılışı yapacak!
AVM'ler haftaya test açılışı yapacak!