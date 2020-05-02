Otomatik cenaze yıkama makinesiyle artık cenazeler el değmeden yıkanacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı akademisyenlerin de onayı alınarak Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemini hayata geçirdi.