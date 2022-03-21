Otomatik Kumanda Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomatik Kumanda Teknisyeni görev tanımı nedir, Otomatik Kumanda Teknisyeni ne iş yapar, Otomatik Kumanda Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomatik Kumanda Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomatik Kumanda Teknisyeni Tanımı;

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Otomatik Kumanda Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomatik Kumanda Teknisyeni Maaşları

Otomatik Kumanda Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomatik Kumanda Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomatik Kumanda Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.03

Meslek Adı :

Otomatik Kumanda Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomatik Kumanda Teknisyeni, otomatik kumanda sisteminin kurulmasına, ürüne göre hazırlanmasına, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomatik Kumanda Teknisyeni,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: a) Otomatik kumanda sistemini kurmak için projeyi, kurulacak yeri incelemek ve projeye göre malzemeleri temin etmek,

b) Silindirleri , şartlandırıcıları, algılayıcıları ve kablo kanallarını taşıyıcı gövdeye monte etmek,

c) Kontrol ünitesini projede belirlenen yere monte etmek,

d) Hidrolik / pnömatik sistem elemanları arasındaki hortum , boru ve sistem elektrik bağlantılarını yapmak,

e) Hidrolik / pnömatik güç kaynaklarını, motor sürücülerini, ana kontrol ve operatör panellerini monte etmek,

f) Yazılımı sisteme yüklemek ve plot üretim yaparak sistemi test yapmak,

g) Ürün tipine göre aparat değiştirmek ve kontrol sistem parametrelerini girmek,

h) Sistemi çalıştırmak ve üretim bantında ürün akışını, kontrol panellerini gözlemek ve ürünün genel kontrolünü yapmak,

i) Otomatik kumanda sisteminin bakım, onarım ve kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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