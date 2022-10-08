Otomatik Tezgah İplikçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomatik Tezgah İplikçisi görev tanımı nedir, Otomatik Tezgah İplikçisi ne iş yapar, Otomatik Tezgah İplikçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomatik Tezgah İplikçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomatik Tezgah İplikçisi Tanımı;

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Otomatik Tezgah İplikçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomatik Tezgah İplikçisi Maaşları

Otomatik Tezgah İplikçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Otomatik Tezgah İplikçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomatik Tezgah İplikçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.35

Meslek Adı :

Otomatik Tezgah İplikçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokuma faaliyetine hazırlık mahiyetinde olmak üzere argaç ipliklerini tezgaha süren makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomatik Tezgah iplikçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Argacı makine üzerine sermek,

b) Kolları harekete getirerek, iplikleri toplayan ve bunları ayırma tarağı tellerinin gözlerinden, gücü takımı tellerinden ve tel dizilerinden geçiren makineyi işletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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