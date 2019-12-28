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Otomobil akülü bisikletle çarpıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan akülü bisikletteki yaşlı adam, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil akülü bisikletle çarpıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan akülü bisikletteki yaşlı adam, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yokuş yukarı seyreden H.K. yönetimindeki 59 YF 675 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen R.A.'nın kullandığı akülü bisikletle çarpıştı.

Bisikletteki yaşlı adam, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA




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