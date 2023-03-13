Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı

Son zamanlarda fahiş şekilde artan araç fiyatları ile ilgili devlet tedbir aldı. Peki hangi şartlarda 6+6 ceza verilecek? Tüm detaylar haberimizde.

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Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı

İkinci el araç fiyatlarının günden güne artması sebebiyle insanlar araç sahibi olmak istese de alım yapamıyorlar. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasına el attı ve 6 ay 6 bin kilometre şartı getirdi! Peki kimler ceza alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALERİLERE KÖTÜ HABER CEZALAR YÜKSELDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç piyasasına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmişti. Bu kurala uymayan galerilere uygulanan ceza toplam 35 milyon 110 bin 527 TL oldu. Fahiş şekilde ikinci el araçların fiyatlarının artması sonrasında araba galerilerine 6 ay 6 bin kilometre satış yapma şartı getirilmişti ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Mart ve 8 Mart tarihleri arasında denetlenen galerilere 47 galeriye 19 milyon 205 bin 400 TL ceza kesildi. 

İkinci El Araç Satışlarında Cezalar Yükseldi

Daha öncesinde de 36 galeriye 15 milyon 905 bin 127 TL ceza verilmişti. Ticaret Bakanlığı belirlenen şartlara uymayan galerilere toplamda 35 milyon 110 bin 527 TL ceza uygulamış oldu. Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre şartıyla birlikte piyasadaki haksız rekabetin önüne geçilmesini ve vatandaşın ikinci el araç ulaşımının kolaylaşmasını hedeflediklerini ve denetimlerin hız kesmeden süreceğini de belirtti. 

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