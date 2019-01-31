Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralı ADANA'da kontrolden çıkıp, bariyerleri yıktıktan sonra bir iş yerinin kepengine çarpan otomobildeki Gökçe Nur T. (18) ile Gülseren Ç. (30), ağır yaralandı.

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