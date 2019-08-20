İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beylice Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (23) yönetimindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. (14), N.K. (44) ve S.K. (46) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT