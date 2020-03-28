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Otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, akaryakıt istasyonu tabelasına çarparak durabildi.

Otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, akaryakıt istasyonu tabelasına çarparak durabildi.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden S.B. yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan yola kontrolsüz çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki tabelaya çarparak durabildi.

Kazada sürücü S.B. ve yanında bulunan arkadaşı S.Ç. hafif yaralanırken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan araç sahibinin, otomobilini yeni aldığı öğrenildi.

Otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı

Otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA




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