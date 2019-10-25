Otomobil çarpması sonucu ölen kız kardeşler toprağa verildi

SAMSUN'da, ölen yeğenlerinin cenaze evindeki mevlitten dönerken, alt geçit yerine, yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybeden kardeşler Münevver Anayol (74) ve Asibe Karaman (69), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesinde Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Önceki gün yaşamını yitiren yeğenleri Bilgin Kasap'ın mevlidinden dönen Münevver Anayol ve Asibe Karaman, 100 metre ilerideki alt geçit yerine, yolun bariyer bulunmayan kısmından karşıya geçmek istedi. Ancak Samsun'dan Ordu'ya giden Ş.K.yönetimindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Münevver Anayol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Asibe Karaman ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Polis, araç sürücüsünü ifadesi için karakola götürdü

TOPRAĞA VERİLDİLER

Münevver Anayol, Canikli Camisi'nde öğle, kardeşi Asibe Karaman ise Asarağaç Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

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Kaynak: DHA