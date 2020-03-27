İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu

Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolda ilerleyen deve sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 deve telef oldu.

Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolda ilerleyen deve sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 deve telef oldu.

Edilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Viranşehir - Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolda ilerleyen deve sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 4 deve yola savrularak telef oldu. Bir süre trafiğe kapanan yol, telef olan develerin ve hurdaya dönen otomobilin yoldan alınması ile trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu

Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT