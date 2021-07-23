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Otomobil devi Toyota'da çip krizi! 3 fabrikasını kapatarak araç üretimini askıya aldı!

Koronavirüs pandemisiyle başlayan çip krizi birçok şirketi etkilemişti. Toyota da, çip sıkıntısı nedeniyle Tayland'daki araç üretimini askıya aldığını açıkladı.

Otomobil devi Toyota'da çip krizi! 3 fabrikasını kapatarak araç üretimini askıya aldı!

Otomobil devi, Japon otomobil üreticisi Toyota, bu haftanın başlarından bu yana Tayland'daki üç üretim tesisinde araç üretimini çip sıkıntısı nedeniyle askıya aldı.

PEŞ PEŞE KAPATTI

Salı günü Ban Pho fabrikasında ve Çarşamba günü Samrong ve Gateway fabrikalarında araç üretimini geçici olarak askıya alan Toyota, web sitesine göre Tayland'da yılda 550.000 araç üretim kapasitesine sahip.

Askıya almanın cuma gününe kadar geçerli olduğu da eklenerek, "Gelecek haftanın üretim operasyonu daha sonraki bir aşamada belirlenecek" dendi.

Otomobil devi Toyota'da çip krizi! 3 fabrikasını kapatarak araç üretimini askıya aldı!

Yapılan ayrı bir açıklamada, Tayland'daki fabrika kapanışlarının pandeminin neden olduğu parça sıkıntısından kaynaklandığı belirtildi.

Tayland'daki askıya almalar ilk olarak Nikkei Asia tarafından bildirildi. Tayland, Honda ve Çin'in Great Wall Motor gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazıları için Asya'nın dördüncü en büyük otomobil montaj ve ihracat merkezi. 

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