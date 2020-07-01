Otomobil devi Volvo, dünya genelinde 2 milyon aracını geri çekiyor

Otomobil üreticisi Volvo Cars, dünya genelinde 2 milyon arabasını ön emniyet kemerlerine bağlı çelik telde yaşanan sorun nedeniyle geri çekiyor.

İsveç merkezli otomobil devi Volvo Cars, dünya genelinde 2 milyon arabasını geri çekeceğini duyurdu. Söz konusu kararın gerekçesi ise ön emniyet kemerlerine bağlı çelik telin zayıflayabildiğinin keşfedilmesi olduğu aktarıldı. Şu ana kadar bu yönde insanlarda bir zarar meydana gelmediğini belirten yetkililer, gelecekteki durumların göz önüne alınarak söz konusu kararın alındığını ifade etti.

"Sorunu, birkaç otomobilin analiziyle tespit ettik"

Volvo Cars Basın Sözcüsü Stefan Elfström yaptığı açıklamada, "Eski arabalarımızda yıllarca kullanılan standart bir bileşen olduğu için yeni arabalarımız eskisinden daha büyüktür. Çelik tel, özel koşullar altında daha düşük bir süre için aşınmaya maruz kalabiliyor. Bu çok nadir görülen bir problem. Bu nedenle geri çekiyoruz" dedi. Sözcü Elfström, "Sorunu, sorunun ortaya çıktığını gördüğümüz birkaç otomobilin analiziyle tespit ettik ve bu bileşenle ilgili sistematik ancak nadir bir sorun olduğu sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.

İsveç'te 412 bin arabanın geri çekileceği, bu sayının şirketin şu ana kadar çağırdığı arabalarının çok üstünde bir sayıyı oluşturduğu belirtildi. Öte yandan geri çekilen modeller ise V60, V60CC, XC60, V70, XC70, Volvo S60, S60L, S60CC ve S80 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA