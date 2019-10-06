Otomobil devrildi: anne yaralandı, kızı öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Ümmügülsüm Cindere (13) yaşamını yitirdi, annesi sürücü Gülay Cindere yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Seydişehr- Bozkır yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazada sürücü Cindere ile otomobildeki kızı Ümmügülsüm Cindere yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ümmügülsüm Cindere, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: DHA