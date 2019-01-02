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Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülaziz Hebbo (23) yönetimindeki 16 MG 364 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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