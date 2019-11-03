Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı 11 yaralı

DİYARBAKIR'da otomobilin, düğünden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolundaki kırsal Kağıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kulp ilçesinde katıldıkları düğünden sonra Bismil ilçesine dönen ailenin bulunduğu Abdulcebar Deniz'in kullandığı 21 TH 341 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YA 771 otomobil çarptı. Kazada hafif ticari araç ters şekilde dururken, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA