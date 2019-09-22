Otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 katlı evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi Mantıcıkuyu Sokağı'nda meydana geldi. Deniz Kaplan (19) yönetimindeki 38 ACH 282 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki katlı evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarının bir bölümü yıkılırken, otomobilde bulunan yolcu Şakir Gelgi (19) yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA