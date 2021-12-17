Otomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!

Son zamanlarda market ve fırınlarda görülen fırsatçılık, otomotiv sektörüne de sıçradı. Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı satıştan geri döndüren otomotivcilerin "sıfır araç yok" bahanelerinin sebebi ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki hareketliliğe karşı stok yapmaya çalışan otomotiv sektörü fırsatçıları bu defa "pes" dedirtti. İstanbul Tuzla'da sıfır araç tarlasına rastlayanlar önce görüntüye anlam veremedi, işin derinine inen gazeteciler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

LOJİSTİK MERKEZİNİN ARKASINA SAKLAMIŞLAR

Tuzla'da ünlü bir lojistik merkezinin arkasında yer alan boş arazi dikkat çekti. Lojistiğin önünü kapattığı arazinin yakınlarına gidildiğinde ise, devasa bir 'araç tarlası' ortaya çıktı. Yaklaşık 2 bin araca rastlanan yerde, otomobillerin tümünün sıfır ve plakasız araçlar olması "fırsatçılığın bu kadarı" dedirtti.

2 bin araca rastlanan arazinin biraz ilerisine gidildiğinde ise, yeni bir araç stoğu bulundu. Burada ise yine sıfır ve plakasız yüzlerce otomobile rastlanıldı.

Araziye yaklaşanları ise güvenliklerin karşıladığı, "Burası özel mülk, burada ne işiniz var?” sorusunu sorduğu ve bölgeden uzaklaştırdığı öğrenildi.