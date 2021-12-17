Son dakika | Dolar 17 TL'yi aştı! Merkez Bankası piyasalara müdahale etti2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022?54 merkez bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu Dolar düşer mi, yükselir mi? Neden yükselir? Dolar 17 TL olur mu, 20 TL olur mu?Mürettiphane ne demek, TDK'ya göre Mürettiphane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kanal D Camdaki Kız 24. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleSon dakika | Resmen duyuruldu: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemiOtomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!FOX TV Mahkum 2. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleTRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 13. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Otomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!

Otomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!

Otomobil istifçiliği görenleri hayrete düşürdü. Otomotivcilerin genel bahanesi haline gelen “Çip krizi var, sıfır araç yok…" cümlesinin sır perdesi çözüldü. İstanbul Tuzla’da da rastlanan ve adeta araç tarlasına dönüşen iki arazinin birinde 2 bin, diğerinde yüzlerce sıfır ve plakasız araç bulundu.

Otomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!

Son zamanlarda market ve fırınlarda görülen fırsatçılık, otomotiv sektörüne de sıçradı. Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı satıştan geri döndüren otomotivcilerin "sıfır araç yok" bahanelerinin sebebi ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki hareketliliğe karşı stok yapmaya çalışan otomotiv sektörü fırsatçıları bu defa "pes" dedirtti. İstanbul Tuzla'da sıfır araç tarlasına rastlayanlar önce görüntüye anlam veremedi, işin derinine inen gazeteciler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Otomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!

LOJİSTİK MERKEZİNİN ARKASINA SAKLAMIŞLAR

Tuzla'da ünlü bir lojistik merkezinin arkasında yer alan boş arazi dikkat çekti. Lojistiğin önünü kapattığı arazinin yakınlarına gidildiğinde ise, devasa bir 'araç tarlası' ortaya çıktı. Yaklaşık 2 bin araca rastlanan yerde, otomobillerin tümünün sıfır ve plakasız araçlar olması "fırsatçılığın bu kadarı" dedirtti. 

Otomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!

2 bin araca rastlanan arazinin biraz ilerisine gidildiğinde ise, yeni bir araç stoğu bulundu. Burada ise yine sıfır ve plakasız yüzlerce otomobile rastlanıldı. 

Araziye yaklaşanları ise güvenliklerin karşıladığı, "Burası özel mülk, burada ne işiniz var?”  sorusunu sorduğu ve bölgeden uzaklaştırdığı öğrenildi.

Otomobil fırsatçılarının planları tek tek ortaya çıktı! Meğer, otomotiv tarlası kurmuşlar!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT