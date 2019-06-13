Otomobil ile çarpışan şarjlı bisikletli gençler yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobil ile çarpışan şarjlı bisiklette bulunan iki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İnegöl şehir merkezinden Özdilek köprülü kavşak istikametine seyir halinde olan 16 LBT 60 plakalı özel otomobil ile Altay Caddesi'nden gelen 15 yaşındaki Enes Y. yönetimindeki şarjlı bisiklet ışıklı kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen şarjlı bisikletteki sürücü Eren Y. ile arkasında bulunan 14 yaşındaki Hamza B. yaralandı.

Yaralı gençler kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA