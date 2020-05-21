Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Milas'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Milas - Yatağan karayolunda seyreden 48 LN 944 plakalı kamyonet, 48 U 3033 plakalı otomobille ile çarpıştıktan sonra takla attı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

48 LN 944 plakalı kamyonetin sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA