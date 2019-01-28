Otomobil ile motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine (28) ağır yaralandı. Kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden İrfan Akpolat(54) yönetimindeki 16 PU 828 plakalı otomobil, karşı yola geçmek için manevra yapan ters yöndeki Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) yönetimindeki 16 MN 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Elrine, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA