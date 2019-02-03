Otomobil ile süt kamyonu çarpıştı: 1 ölü

İzmir (İHA) – İzmir'de otomobil ile bir süt kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen tarfik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sularında Ödemiş-Ovakent karayolu Küçük Menderes köprüsü yakınlarında, Ovakent'ten Ödemiş yönüne giden Abdullah Çelik (53) yönetimindeki 35 KAZ 62 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Faruk Y. (32) yönetimindeki süt kamyonu çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobil sürücüsü Abdullah Çelik hurda yığınına dönüşen araçta can verdi. Çelik'in cenazesi nöbetçi savcının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna getirildi. Daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

36 saatte ikisi ölümlü üç kaza

Evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik'in hayatını kaybettiği kaza, Ödemiş-Ovakent karayolunda son 36 saatte meydana gelen üçüncü trafik kazası oldu. Yanıkkır Mevkii yakınlarında dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralanmış, yine dün meydana gelen başka kazada ise O.B yönetimindeki 35 D 0939 plakalı aracın çarptığı Seyfi Appak (55) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA